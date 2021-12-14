وكيل الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ: حضور الرئيس للكلية دفعة قوية للطلاب

قال الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، بجامعة كفر الشيخ، إن حضور الرئيس السيسي إلى كلية الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لطلابها ولجامعة كفر الشيخ كلها.

وأضاف تامر مدحت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه يمكن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وتابع تامر مدحت، أن الطلاب لديهم العديد من الأفكار لتوظيفها في مؤسسات الدولة، خصوصا داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

بالجامعة الخاصة بـ الذكاء الاصطناعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لكل من يلتحق بالجامعة الخاصة بـ الذكاء الاصطناعي، بالانتباه لما هو جديد، وأن هناك جامعات كثيرة بها العلوم الحديثة.