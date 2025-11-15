تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن إجراء تعديلات رسمية على جدول مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز للمرحلة الأولى من الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك عقب اعتماد قرار تأجيل مباراتين في مجموعتين مختلفتين، نتيجة ارتباط بعض لاعبي الأندية بالمشاركات الدولية.

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بالجولة الخامسة

شهدت الجولة قرارًا بتأجيل مواجهة الأهلي أمام فريق مصر للبترول ضمن لقاءات المجموعة الأولى، حيث كان من المقرر أن تُقام المباراة ضمن منافسات الفريق الأول للكرة الطائرة. كما شمل القرار أيضًا تأجيل مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في المجموعة الثالثة، في خطوة تهدف للحفاظ على جاهزية اللاعبين الدوليين قبل انضمامهم للمنتخب الوطني.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد، فإنه تقرر إقامة المباراتين المؤجلتين يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، ليتم دمجهما ضمن جدول المباريات المعدل، بما يحقق التوازن بين التزامات الأندية والمنتخب.

سبب التأجيل: مشاركة اللاعبين مع المنتخب في بطولة التحدي

جاء قرار تأجيل المباريات بسبب ارتباط عدد من لاعبي الأهلي والزمالك بالمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة التحدي التي تستضيفها الأردن. وحرص الاتحاد المصري على منح المنتخب كل سبل الدعم قبل انطلاق البطولة، نظرًا لأهميتها الفنية والدولية.

خطابات رسمية للّاعبين الدوليين المشاركين في البطولة

وكان اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد وجّه خطابات رسمية لعدد من اللاعبين المرشحين لتمثيل المنتخب في النسخة الأولى من بطولة التحدي، التي تُقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2025، بمشاركة ثماني دول:

مصر، الأردن، تونس، الكويت، البحرين، العراق، ليبيا، وفلسطين.

دعم كامل للمنتخب قبل البطولة الدولية

وأكد الاتحاد أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير أقصى درجات الدعم للمنتخب الوطني، لضمان ظهوره بمستوى قوي في البطولة الدولية المنتظرة، مع الحفاظ على انتظام المسابقة المحلية دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية



