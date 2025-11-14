سموحة يفوز على الطيران بثلاثية نظيفة في بطولة دوري ممتاز أ للسيدات

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سموحة فوزاً كبيراً على نظيره فريق الطيران بنتيجة (3-0)، وذلك في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز "أ" للكرة الطائرة سيدات.

ونجحت لاعبات سموحة في تقديم أداءً قوياً ومسيطراً طوال أشواط المباراة، مما مكنهن من حسم اللقاء بسهولة دون خسارة أي شوط.

ويقود الجهاز الفني لسيدات سموحة كل من:

- ​المدير الفني: كابتن "أحمد الماحي"

- ​المدرب العام: كابتن "عمرو حنفي"

- ​محلل تقني: كابتن "محمد السيد"

- ​مخطط أحمال: كابتن "محمود السيد"

- ​علاج طبيعي: دكتورة "نورهان بركات"

- ​مدلكة: كابتن "عفاف عبد الرازق"

- رئيس الجهاز: كابتن "أحمد سمير"

​بينما يتكون الجهاز الإداري من :

​- ​المدير الإداري: دكتور "رجب عبد النبي"

- ​إداري: كابتن "ميرنا عبد الرحمن".