إعلام النواب: التحول الرقمى خطوة لتيسير الحصول على الخدمات وتفعيل الشباك الواحد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورا كبيرا خلال الفترة السابقة، لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ومواكبة ما يشهده العالم من تغيرات فى هذا المجال.

وتابعت رشاد فى بيان صحفى لها:" كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمي فى 2020، تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي، ومن ثم هذه القفزات والتغيرات التي شهدتها الدولة فى مجال التحول الرقمي والميكنة ساهم بقوة فى تعزيز الحصول على الخدمات وتيسيرها وسرعة إنجاز المشروعات القومية لما أصبح لدينا قاعدة بيانات وربط الشبكات ببعضها .

وأضافت رشاد:" على صعيد الخدمات تم ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات فى إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية لتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وإطلاق أكثر من 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذا التحول الكبير من شأنه تيسير الحصول على الخدمات وتفعيل منظومة الشباك الواحد وسرعة انجاز الخدمات فى مختلف القطاعات والمؤسسات ولهذا فإن تأسيس بنية تكنولوجية قوية يساهم فى تعزيز الجمهورية الجديدة.