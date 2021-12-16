السفير المصري بالدنمارك يستقبل وفدا من 3 وزارات ضمن برنامج الزمالة التدريبي

استقبل السفير المصرى فى كوبنهاجن محمد كريم شريف، وفدًا مصريًا من ممثلي وزارات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتخطيط، وذلك في إطار مشاركة أعضاء الوفد فى برنامج الزمالة التدريبي الذى تنظمه وكالة التنمية الدانماركية Danida حول إدارة التغييرات المؤسسية والهيكلية بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأفريقية خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر إلى ١٧ ديسمبر ٢٠٢١.

وحضرت اللقاء السفيرة علا نايسبى مديرة برنامج الزمالة والمنح التدريبية التابع لوكالة التنمية الدانماركية، حيث تم تناول سبل دعم العلاقات بين مصر والوكالة، وسبل تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية ونقل الخبرات الدانماركية، وإمكانية تعزيز التعاون الثلاثي بما يخدم القارة الأفريقية.