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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تحذيرات وزارة السكان ..تعرف أضرار تقبيل الأطفال من الفم

تقبيل الأطفال
تقبيل الأطفال

بعد تحذيرات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة  ،في إطار منشوراتها التوعوية ،  خوفا من إصابة الطفل بمرض " الهربس الفموي " " HSV1" وهو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع أقل من عمر  6 أشهر، يرصد “صدى البلد”  مخاطر تقبيل الأطفال من الفم . 

وفقا لموقع "colgate "فإن تقبيل الأطفال من الشفاه يزيد الأمور سوءًا ، لذا يجب أخذ الاحتياطات التالية في الاعتبار عند التعامل مع الطفل. 

مخاطر تقبيل الطفل 


وعن مخاطر تقبيل الطفل فوقًا لدراسة نشرت في مجلة Microbiome ، لدينا أكثر من 700 نوع من البكتيريا والكائنات الحية في الفم و توجد هذه البكتيريا في اللعاب وعلى أسطح فمك، بما في ذلك أسنانك ولسانك وخديك والمناطق المحيطة. كما أوضحت الدراسة ، فإن لسانك ، على وجه الخصوص ، مسؤول عن العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي ينتهي بها المطاف في لعابك.

إذن ، ماذا يحدث عندما تقبيل طفلك؟ في قبلة واحدة تدوم حوالي 10 ثوانٍ ، يمكن أن تنتقل 80 مليون بكتيريا هائلة من فمك إلى فم طفلك 

التقبيل يمكن أن يجعل طفلك  عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ، مثل نزلات البرد أو فيروس الهربس البسيط أو بعض الثآليل في الفم 

يمكن أن ينقل التقبيل أيضًا البكتيريا السيئة التي تؤدي إلى تسوس الأسنان. هذا الخطر مهم بشكل خاص لوضعه في الاعتبار عند تقبيل الأطفال وحديثي الولادة. فهم ليس لديهم البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان في أفواههم عند الولادة ، ولكن إذا قبلهم شخص مصاب بلعاب مصاب ، يمكن لهذه البكتيريا أن تستوطن بها.

 

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كيفية الحفاظ على صحة الفم عند التقبيل

1- يجب الانتظام  في الحفاظ على نظافة فم الطفل 
2-تذكري أن تغسلي يديك قبل أن تعتني بطفلك.
3- استخدم مناديل الأطفال لتنظيف فم طفلك ووجهه لإبقائه منتعشًا.
4- تثقيف أصدقائك وعائلتك وأقاربك بشأن هذه الاحتياطات أيضًا من أجل سلامة الطفل.
5- ضعي أدوات الأطفال ومنتجات النظافة بعيدًا عن متعلقات الآخرين في المنزل.
6-يمكن أن تكون العديد من الأماكن والأشياء غير المتوقعة في المنزل مليئة بالجراثيم. من الأفضل تجنب الاتصال المباشر بالطفل فورًا بعد لمس جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون ومناشف الأطباق والهواتف المحمولة وحقائب اليد.
7- يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من العدوى أو احتمال الإصابة بالعدوى الابتعاد عن الطفل.
8-يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالة تنفسية مستمرة مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو سعال مزمن غير مشخص أو  جدري الماء أو مرض معوي ، تجنب تقبيل الطفل.
أمي وطفل سعيدان

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