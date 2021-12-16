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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية السعودي يصل القاهرة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم، الخميس، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في زيارة للبلاد لعقد جلسة مباحثات مع سامح شكرى، وزير الخارجية، عن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السعودي، خلال اللقاء الذى يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية السعودية المتميزة وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

طار القاهرة وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية السعودي المملكة العربية السعودية

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