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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش أنا اللي بتعزم.. رامى جمال يرد على أحمد جمال بعد نشر هذه الصورة

صدى البلد

نشر الفنان رامى جمال، صورة جديدة  له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق له الفنان أحمد جمال: “لما الشيك يجي و تفتكر إن هي اللي عازماك آخر مرة”.

 

ورد عليه رامى جمال قائلا: “مش أنا اللي بتعزم عمري بس سرحان اهو بفكر ده صح ولا غلط”. 
 

ويشار إلى أن الفنان رامي جمال، طرح الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، واغنية "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملاين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

 

ومن الأغنيات السابقة التي تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

 

ومن المقرر أن يطرح رامي جمال ألبوم بعنوان "ولسه"، مع شركة "نجوم ريكوردز" بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

 

أحمد جمال رامي جمال

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