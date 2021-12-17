"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

ساعات قليلة ويسدل الستار على النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب التي تحتنضها قطر، والتي شهدت ضياع حلم منتخب مصر في التتويج باللقب الثاني في تاريخه، بعد الهزيمة أمام تونس بهدف دون رد، أحرزه عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل، في المباراة التي أقيمت أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

منتخب مصر سيلتقي مع قطر، غدا السبت، في تمام الثانية عشرة ظهرا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بينما يلتقي منتخب الجزائر مع تونس في المباراة النهائية في تمام الخامسة مساء.

عمار عمور نجم منتخب الجزائر يتحدث لـ “ صدى البلد” عن أحداث الدور نصف النهائي بكأس العرب، والعديد من الأمور التي تخص الكرة العربية.

إليكم نص الحوار:

في البداية .. ما تقييمك لمباراة الجزائر وقطر؟

مباراة الجزائر وقطر كانت تكتيكية، ومنتخب الجزائر استطاع أن يتعامل مع المنتخب القطري "أكثر الفرق تنظيما في بطولة كأس العرب، واستحق في الكثير من الفترات التأهل، أيضا إرادة اللاعبين صنعت الفارق لصالح الخضر.

ما توقعاتك لمباراة الجزائر وتونس في كأس العرب؟

التوقع صعب للغاية، لأن كل منتخب يلعب بطريقة مختلفة عن الآخر، لكن المنتخب الجزائري قد يتفوق قليلا بسبب وجود يوسف بلايلي وياسين براهيمي وأيضا مبولحي.

العامل البدني في المباراة النهائية قد يكون لصالح تونس، لأن منتخب الجزائر قدم مباريات قوية وخاض دقائق أكثر من نسور قرطاج.

ما تعليقك على نتيجة مباراة مصر وتونس؟

انخفاض أداء منتخب مصر أمام تونس كان مفاجأة لي، لأنه لم يقدم المستوى المتوقع منه، منتخب تونس تفوق في كل شيء خلال مباراتهما.

ما تقييمك لـ كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر؟

كيروش مدرب ممتاز، نجح في العودة بالنتيجة أمام الجزائر في دور المجموعات، وأيضا أمام الأردن في الدور ربع النهائي بفضل تغييراته وتعديل الخطة خلال اللقاء، والمنتخب سيتستفيد كثيرا منه، لا يجب أن ننسى غياب صلاح والنني وتريزيجيه عن كأس العرب، أتوقع أن يظهر منتخب مصر بشكل أفضل في أمم إفريقيا.

من هو أفضل لاعب في كأس العرب من وجهة نظرك؟

العديد من اللاعبين قدموا مستويات جيدة في البطولة، يمكن أن اختار يوسف بلايلي ويوسف المساكني وأيضا سيف الجزيري وياسين براهيمي وكذلك أكرم عفيف.

هل تتمنى مواجهة مصر في تصفيات المونديال؟

أتمنى أن يتجنب منتخب الجزائر مواجهة مصر، لضمان مشاركة أكبر عدد من الفرق العربية في كأس العالم، أرى أن منتخبات مصر والجزائر وتونس المغرب حظوظهم كبيرة في التأهل للمونديال.

أيضا لا أتخيل كأس العالم 2022 بدون وجود محمد صلاح، سيكون من الظلم حدوث ذلك.

ما نصيحتك لـ رياض محرز في ظل عدم مشاركته أساسيا في معظم مباريات مانشستر سيتي؟

أتمنى أن يستمر مع مانشستر سيتي رأينا كيف يتألق اللاعب عندما يشارك أساسيا ،، أعتقد أنه سيتعلم كثيرا من بيب جواديولا وهذا سيعود بالنفع أيضا على منتخب الجزائر.

من وجهة نظرك.. هل ظٌلم محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية هذا العام؟

تواجد محمد صلاح في المركز السابع أمر ظالم بعض الشيء، على الأقل كان يجب أن يكون في المركز الرابع أو الخامس.

أيهما أفضل من وجهة نظرك.. بقاء محمد صلاح مع ليفربول أم الرحيل؟

من الأفضل البقاء، لأن طريقة لعب ليفربول تناسب محمد صلاح، أيضا الريدز ينافس على جميع البطولات.