عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة إسرائيلية تطالب نتنياهو بإعادة هدايا اختفت منذ الإطاحة به

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم /الخميس/ أن حركة إسرائيلية تضغط على المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لفتح تحقيق بشأن عشرات من الهدايا قُدمت لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو عندما كان رئيسًا للوزراء، وهي مُمتلكات تخص الدولة، لكنها اختفت منذ الإطاحة به من منصبه في وقت سابق العام الحالي. 


وقالت "حركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" -في بيان- إن الهدايا التي لا يعلم أحد بمكانها الآن لها قيمة كبيرة، مشيرة إلى أن المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء الحالي شلوميت بارنيا فاراجو، أرسل مؤخرًا خطابًا إلى نتنياهو يطالبه بأن يعيد هذه الهدايا.


وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو -في بيان- إن العناصر ليست بحوزته أو في حوزة أي شخص آخر في عائلته.


وقالت الحركة الإسرائيلية في رسالة إلى المدعي العام الإسرائيلي إن نتنياهو لم يرد شخصيًا على التقرير، وبناءً على بيان الليكود، هناك ما يدعو للقلق بشأن ما حدث للهدايا.


وحكم نتنياهو إسرائيل 12 عامًا متتالية إلى أن أطيح به في وقت سابق من هذا العام. ويواجه نتنياهو 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

أين الهدايا تايمز أوف إسرائيل المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الهدايا نتنياهو

ترشيحاتنا

حادثة مروعة ومفجعة.. لعبة تقتل 4 أطفال في مدرسة أسترالية

محلل مالي يكشف أسباب التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ..فيديو

مدينة سعودية لن تشرق فيها الشمس قبل 14 يوما.. تفاصيل

دراسة: تكاثر ٱوميكرون في القصبة الهوائية ينقل العدوى ٱسرع من متحورات ٱخرى

مصطفى قمر يحتفل بإفتتاح مطعمه الجديد بحضور ماجد المصري وساموزين وإيهاب توفيق

أحمد مجدي: الشخص اللي صور السيدة الأوكرانية لازم يتقبض عليه.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف: تأجيل بطولة أمم أفريقيا ليس في خططنا

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يتفقد مسرح حفل "إكسبو 2020 دبي" مع المنتج صلاح الياسري

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

فيديو

بلاش تجبر إبنك علي الحفظ.. ماذا قال مبروك عطية عن تحفيظ القرآن؟

موجات جفاف وأعاصير .. خسائر الكوارث الطبيعية في 2021

شتاء 2022 الأكثر برودة .... تحذيرات شديدة من حالة الطقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. كتر خير الأهلي.. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ