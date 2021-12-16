حركة إسرائيلية تطالب نتنياهو بإعادة هدايا اختفت منذ الإطاحة به

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم /الخميس/ أن حركة إسرائيلية تضغط على المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لفتح تحقيق بشأن عشرات من الهدايا قُدمت لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو عندما كان رئيسًا للوزراء، وهي مُمتلكات تخص الدولة، لكنها اختفت منذ الإطاحة به من منصبه في وقت سابق العام الحالي.



وقالت "حركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" -في بيان- إن الهدايا التي لا يعلم أحد بمكانها الآن لها قيمة كبيرة، مشيرة إلى أن المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء الحالي شلوميت بارنيا فاراجو، أرسل مؤخرًا خطابًا إلى نتنياهو يطالبه بأن يعيد هذه الهدايا.



وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو -في بيان- إن العناصر ليست بحوزته أو في حوزة أي شخص آخر في عائلته.



وقالت الحركة الإسرائيلية في رسالة إلى المدعي العام الإسرائيلي إن نتنياهو لم يرد شخصيًا على التقرير، وبناءً على بيان الليكود، هناك ما يدعو للقلق بشأن ما حدث للهدايا.



وحكم نتنياهو إسرائيل 12 عامًا متتالية إلى أن أطيح به في وقت سابق من هذا العام. ويواجه نتنياهو 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.