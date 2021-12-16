حكاية "تقلها دهب" تناقش بطولات الفتاة المصرية الرياضية بمسلسل إلا أنا

للمرة الاولى تلتفت الدراما التليفزيونية المصرية لقصص بطلات الدورات الاولمبية المصريات في السنوات الثمانية الاخيرة وتنتج عملا دراميا عنهم في أخر حكايات الموسم الثاني من المسلسل الناجح "إلا أنا" وهو المسلسل الذي تنتجه أروما ستوديوز - تامر مرتضى- منذ عامين وقدمت منه موسمين حققا نجاحا ساحقا إحتلوا به قمة تريندات مصر والوطن العربي في اكثر من حكاية واكثر من مرة.



الحكاية الجديدة بعنوان "تقلها دهب" وبدأ تصويرها وسيتم عرضها بداية من يوم الاحد 26 من ديسمبر الجاري.



الحكاية تتعاون فيها أروما مع وزراة الشباب والرياضة وروابط الرياضية لتقديم حياة البطلات الثلاثة "هداية مالك وفريال اشرف وسمر حمزة.

مسلسل الا انا فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني وكتب حكاية تقلها دهب حسن كمال.ويخرجها أحمد يسري.

ويلعب بطولتها كل من هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد ومنال سلامة وفيدرا

الا انا احتفظ بلقب الأكثر تأثيرا بين الاعمال التي تتحدث عن قضايا المرأة خصوصا أنه أول الأعمال التي ناقشت قضايا النساء ومشاكلهم الخاصة.