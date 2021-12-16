1700 جنيه.. بدء تحصيل رسوم قيد الصحفيين الجدد السبت

تبدأ نقابة الصحفيين تحصيل رسوم اشتراكات القيد ورسوم استخراج كارنيهات الصحفيين الجدد بداية من السبت المقبل.

وتبلغ قيمة رسوم القيد وسداد الاشتراكات ورسوم استخراج الكارنية للمتقدمين الجدد تحت التمرين 1700 جنيه غير شاملة مصاريف الاشتراك في مشروع العلاج ويبدأ التسجيل بداية من يوم السبت 18-12-2021 إلى الخميس 23-12-2021 .

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، أعلنت عن تحصيل رسوم القيد وسداد الاشتراكات ورسوم استخراج الكارنيهات للمتقدمين الجدد تحت التمرين بدءًا من يوم السبت المقبل.

كما أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في 8 ديسمبر الجاري، نتيجة لجنة القيد بجدول تحت التمرين للصحفيين الجدد بمختلف الصحف المصرية وذلك عقب اعتمادها باجتماع المجلس الأخير .