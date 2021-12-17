بينها 1706 رادار .. ضبط 5688 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5688 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1706 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و130 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و17 مخالفة شروط التراخيص. و(21) مخالفة موقف عشوائى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .