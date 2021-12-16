مش ملاحقة ع السُلام .. المحامية في التنمر بطالب"غسيل الكوبايات"تكشف تطورات بالقضية

أكدت المحامية هبة مصطفي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الطالب عز الدين طالب دمج، ويدرس في مدرسة بشبرا، مصاب بإعاقة ذهنية 70%، وأهله اكتشفوا هذا عن طريق الصدفة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عندما أصابته بنقص في الأكسجين، وعانى من مشاكل في المخ، وعمل فحوصات بينت إعاقته بتلك النسبة.

وقالت المحامية هبة مصطفى، “مدرسة الحاسب الآلي تنمرت علي الطالب في الفصل عندما طلب منها أن يجلس فى الأمام لأن نظره ضعيف لأنه يعاني من مشكلة في عينيه فسألته ”عايز تقعد قدام ليه" قالها مش شايف، ردت عليه وقالتله بالنص “يعنى عبيط وكمان اعمى” وضحكت عليه الفصل ولما عيط نزلته للمديرة وقالتلها انا مش ملاحقه على السلام علشان ألاحق على المتخلفين".

وأوضحت أن الطالب يتم تعليمه في المدارس الحكومية وليس مدارس خاصة للأطفال المعاقين ليتم التعامل مع باقي الاطفال والاندماج معهم والتخلص من اصابته الذهنية، مضيفة أن الطالب يختلف فقط عن باقي زملائه في مستوى الاختبارات.

وسرعان ما دخل الطالب في نوبة بكاء وانهيار، بسبب طريقة التنمر عليه، بحسب حديث المحامية هبة: «المدرسة مسكته من قفاه وخدته للمديرة، والمديرة حبسته في مكتبها لمدة ساعة، وعند عودتها للمكتب طلبت منه يغسل الكوبايات، فكسر كوباية راحت ضرباه في صدره».

وتابعت: "دخل مرة اخري في نوبة بكاء وانهيار وعمل تبول لا إرادي، وقالها عايز التليفون اتصل بـ بابا أو ماما، لكنها رفضت، لان مديرة المدرسة جمعت الهواتف المحمولة من الطلاب، وأعادتها إليهم في نهاية اليوم ووالدته لما لقيته اتأخر راحتله سألت عليه، لقيته في مكتب المديرة منهار".

وأعلنت "هبة" أن والدة الطفل قامت بالاتصال بوالده، الذي قام بدوره بطلب النجدة، ولكن بعد اعتذار المدرسة انتهى الأمر، "والد الطفل لما راح مع ابنه تاني يوم المدرسة، ووالدته خدت دستة جاتوه عشان تلطف الجو لان الطفل لسة في سنة تانية إعدادي، لقوا فيه تعسف في المعاملة، وتم تهديدهم من قبل مدير المتابعة، بأن ابنه وكيل نيابة، والقضية شغالة دلوقتي، وكل ردود المديرة والمدرسة في التحقيقات كانت بإنكار ما حدث، لكن دي مش الواقعة الأولى للتنمر بالطالب بل الثالثة".

لذلك تقدم والد الطالب عز الدين شريف، البالغ من العمر 13 عامًا، ببلاغ للنائب العام، يتهم خلاله مديرة مدرسة السيدة سمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة شبرا التعليمية محافظة القاهرة، برقم محضر يحمل رقم 2566/2021 إداري شبرا برقم عريضة 118570.

وفوجئت أسرة "عز الدين"، بوجود بلاغ ضد والدة الطالب، بتهمة السب والقذف، مضيفًا أن الأم أصبحت مهددة بالحبس، خصوصا بعد شهادة عدد من العاملين داخل المدرسة.

وأكدت المحامية المتقدمة بالبلاغ ضد المسؤولين عن واقعة التنمر داخل المدرسة على حد وصفها، أن أسرة الطالب حريصة على استكمال قضية التنمر التي تعرض لها الطالب، وعدم التراجع عنها.

وصرحت بأن مديرة المدرسة صاحبة واقعة التنمر تم نقلها إلى مدرسة أخري بنفس المستوي الوظيفي، والمعلمة المتهمة في الواقعة لا تزال تمارس مهام عملها بشكل طبيعي، ومديرة المدرسة الحالية التي تولت مهمة إدارة المدرسة خلفًا للمديرة المتواجدة في الواقعة خلال حدوثها، وذلك بعد نقلها إلى مدرسة أخرى في شبرا.