وفاء الكيلاني تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورا في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الكيلاني الانظار بأطلالة مميزة مرتدية فستان روز بكم طويل مطرز يبرز رشاقتها وجمالها، ونالت طلتها اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.



وتقدم الإعلامية وفاء الكيلانى برنامج "السيرة" المذاع على قناة Dmc، وذلك يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.



تعددت اعمالها وتنوعت برامجها فمنها برنامج (غنيلي) قدمته علي قناة روتانا طرب ثم برنامج المنوعات (فيه ايه ) حيث ركزت فيه علي عقد النجوم ومخاوفهم وخاضت في ماضيهم ثم جاء برنامج (صندوق الدنيا ) ثم برنامج ( ضد التيار ) ثم برنامج (بدون رقابة ) ثم برنامج (نورت ) علي قناة (ام بي سي ) ثم انتقلت الي قناة (ام بي سي ) مصر ببرنامج (قصر الكلام ) ثم برنامج (الحكم ) وفي عام 2015 قدمت برنامج (المتاهة ) استضافت فيه نجوما من الوطن العربي في شتي المجالات.