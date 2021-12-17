لمدة 3 أيام.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر "أيام السبت والأحد والخميس" الأسبوع القادم".



وفي بيان صدر عن المحافظة أكد القطاع أنه تقرر قطع التيار اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة خلال الايام المذكورة.



وسيتم قطع الكهرباء يوم السبت "18/12"عن (قرية سنور)، ويوم الأحد "19/12" عن منطقة دنديل مركز ناصر، ويوم الخميس "23/12" عن قرية أبوسليم.



ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.