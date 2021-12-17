أخبار التوك شو.. القومي للبحوث: فاعلية اللقاح المصري وصلت لـ 90%.. والصحة عن أوميكرون: يا ريت يكون عندنا..وفيفي عبده: مقدرش أقول الرقص حرام أو حلال

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا في الشتاء

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح.

الكشف بـ600 و800 جنيه..مصطفى بكري: بعض الأطباء يستغلون المرضى.. وعلى النقابة التدخل..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن بعض الأطباء يقومون باستغلال المرضى، مؤكدا أن الكشف في بعض العيادات الخاصة وصل إلى 600 و 800 جنيه، إضافة إلى الأشعات والتحاليل.

التوبة بيني وبين ربنا.. فيفي عبده: مقدرش أقول الرقص حرام او حلال

ردت الفنانة فيفي عبده، على سؤال إن فلوس التمثيل والرقص مش حلال،: مقدرش اقول إن الرقص او التمثيل حلال او حرام وانا عملت كده وانا صغيرة وكبرت بفني والجمهوري عرفني ".



الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والإسكندرية.. وانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة القاهرة تشهد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بسبب المنخض الجوي المتمركز على البحر المتوسط حاليا.



يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أن معظم اللقاحات المعتمدة عالميا لديها فاعلية لمواجهة فيروس كورونا.



نمت فى المطبخ..ظافر العابدين باكيا:خدت بنتى ومراتى للمكان اللى غسلت فيه أطباق

كشف الفنان التونسي ظافر العابدين، عن الصعوبات التى واجهها خلال حياته، معقبا:"مريت بكل الظروف الصعبة اللى بيمر بيها أى مهاجر لم يملك شئ".



القومي للبحوث : فاعلية اللقاح المصري وصلت لـ 90%..فيديو

قال دكتور محمود شحاتة، مشرف وباحث بمركز التميز العلمي، بالمركز القومي للبحوث، إن كورونا لها سلالات كثيرة من “ألفا وبيتا ودلتا و أوميكرون”، مؤكدا أن اللقاح المصري “كوفي فاكس”، تتم عمل الدراسات والتجارب السريرية عليهوالنتائج مبشرة.



خلال أيام..الصحة تكشف التسلسل الجيني لـ متحور أوميكرون..تفاصيل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أن معظم اللقاح المعتمدة عالميا لديها فاعلية لمواجهة فيروس كورونا.