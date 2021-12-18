مسا مسا يا إبراهيم.. حكاية سيارة أوبل مع هنيدي

"يا رب خليلي جدو وكل صحابه بس بلاش تيتة، مسا مسا يا رؤوف .. مسا مسا يا إبراهيم" ملك الإفيهات و أسطورة الكوميديا الحديثة، قال عنه الكثير بأنه خليفة نجيب الريحاني انه الفنان المبدع محمد هنيدي، والذي اجتمع مع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في عمل فني واحد وبرفقتهم العبقري عبد الرحمن أبو زهرة، فلك أن تتخيل كم الإبداع الفني والتمثيلي الذي تخللته الكوميديا بكل تفصيلة من مشاهده، إنه فيلم "تيتة رهيبة".

فيلم تيتة رهيبة

طفل صغير توفي والديه إثر تعرضهما لحادث، فأخذته جدته ذات الشخصية المتسلطة القوية ليعيش برفقتها هي وجده المسكين الذي عانى لأعوام كثيرة من سيطرة هذه السيدة، فأخذت "رهيبة " التي جسدت شخصيتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، تعامل رؤوف " محمد هنيدي" بكل قسوة وعنف حتى صار شابًا ضعيف الشخصية دائم التردد ويراوده دائمًا شبح جدته رهيبة، ولكن الجد رمان "عبد الرحمن أبو زهرة" أبى أن يظل حفيده كذلك فتخلص من رهيبة عن طريق طلاقها وسفرها إلى موطنها الأصلي بألمانيا، وهنا أصبح رؤوف حرًا طليقًا ولكن ترافقه سيارة جدته العتيقة طيلة أحداث فيلم "تيتة رهيبة".

فيلم تيتة رهيبة

"إنت لسه مركبتش سنتر لوك .. روحت للراجل قالي خطر على الموتور" نشأت قصة حب بين رؤوف و زميلته منار "ايمي سمير غانم"، مثل كمثل قصة حبه لسيارة جدته العتيقة التي ظلت ترافقهما ولم تكن منار تدري قيمة هذه السيارة النادرة فهي كل ما تريده سيارة عصرية تحتوي على " سنتر لوك "، حيث يرجع تاريخ صناعة هذه السيارة للعام 1960 من الطراز الانيق OPEL REKORD P 2D.

فيلم تيتة رهيبة

كانت قد أصدرت الطراز OPEL REKORD P 2D شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل OPEL، تلك الشركة ذات التاريخ العريق والتي تأسست في العام 1863 على يد رائد الصناعات الألماني آدم أوبل، ولكن بداية صناعتها لم تكن في السيارات بل كانت في صناعة ماكينات الخياطة والمعدات المنزلية، ولكن حينما جاء العام 1899 اتجهت إلى صناعة السيارات.

فيلم تيتة رهيبة

من المتعارف عليه أن الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات جينرال موتورز GENERAL MOTORS، هي الشركة الام المسيطرة على السوق الأوروبي والأمريكي للسيارات، فحينما جاء العام 1929 قامت بضم الشركة الألمانية OPEL تحت كنفها، ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت عن إنتاج السيارات لفترة من الزمن، ثم عاودت الإنتاج مرة أخرى للطراز الشهير كابيتان والذي تم تطويره فيما بعد لسيارة صغيرة الحجم تحت مسمى OPEL REKORD.

فيلم تيتة رهيبة

وظهرت السيارة أوبل OPEL برفقة رؤوف "محمد هنيدي" خلال أحداث فيلم تيتة رهيبة من الطراز OPEL REKORD P 2D موديل عام 1960، الذي اتسم بمفهوم ثنائي الأبواب "كوبيه"، وقد استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1680 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 54 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 3 سرعات.

فيلم تيتة رهيبة

يُذكر أنه كان قد شارك بطولة فيلم تيتة رهيبة مجموعة من كبار الفن يأتي من بينهم "سميحة أيوب، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد هنيدي، إيمي سمير غانم، باسم سمرة، محمد فراج، خالد سرحان، فايق عزب، عمر السعيد، فيفي السباعي، بدرية طلبة، شيماء عبد القادر، يوسف عيد، علاء زينهم، نهير أمين، سحر كامل"، ومن تأليف وسيناريو وحوار يوسف معاطي، و إخراج سامح عبد العزيز، وتم عرض فيلم تيتة رهيبة لأول مرة بدور العرض السينمائية في 19 أغسطس من العام 2012.