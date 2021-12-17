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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أهمية العلم في النهوض بالمجتمع" بثقافة حوض الرمال بالأقصر

ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "أهمية العلم في النهوض بالمجتمع".

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 وتحدث محمد أبوالحجاج عن التعليم وقال إنه هو المحرك الأساسي في تطور أي أمة من الأمم فبدون التعليم يصبح المجتمع ضعيف وتزيد قوة قدرات المجتمع كلما قلت نسبة الجهل فيها فالمجتمع المسلح بسلاح العلم ترتكز الأمم في تقدمها ونهضتها على أهم لبنة أساسية فيها وهي التعليم كما يعد أيضاً بمثابة شريان الحياة للمجتمعات في مسيرتها نحو التقدم، وفى نفس السياق عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "التعليم ومستقبل مصر" وتحدث أحمد عمران عن أهمية التعليم للفرد فى الحياة ودوره فى صناعة فرص العمل.


نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "حماية التراث الثقافي والأثري" وأوضح د. محمد ربيع مدرس بمعهد ترميم آثار الأقصر أنها عبارة عن خطة علاج لحماية التراث تتناول الجوانب التالية "خطة علاج الجانب التاريخي والجانب التشخيصي أو التجريبي والجانب التطبيقى، وذلك بمعهد ترميم الآثار.

 

 وكذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "فن الإضاءة" وأوضح المخرج المسرحى محمود النجار أحمد ماهي الإضاءة وعلاقة الإضاءة بالعرض المسرحي والإضاءة جزء من سنوغرافية العرض، إلى جانب تقديم عرض فني لفرقة الأقصر القومية للموسيقي العربية وقدم المطرب محمد هاشم أغنية "أما براوة"، بالإضافة إلى تنظيم أمسية شعرية أونلاين للشاعر محمد جاد المولى وألقى قصيدة" قربان لنا".


أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "أهمية الأقصر محليا وعالميا" وأوضحت وردة حسن تعريف كلمة الأقصر ولماذا سميت بهذا الأسم والآثار والمعابد الموجودة فى الأقصر ومناخها المميز ومساحتها وعدد سكانها وطريق الكباش وأهميته والإهتمام والمحافظة على هذه المدينة بما تحتويه من مكانة عالمية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن "أساليب رعاية الموهوبين" وتحدثت شيماء شوقى عن تقبل أوجه القصور وتوفير جو من الأمان للطفل والإنفتاح على الخبرات وتعويد الطفل على التعامل مع الفشل والإحباط والدعم معنويا أو ماديا، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة صلصال "أشكال حيوانات" نفذتها إيمان صلاح.

قصور الثقافة الأقصر الاسكندرية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مسرح طريق الكباش ثقافة الاقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الاقصر جنوب الصعيد

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