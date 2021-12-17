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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. الاسم الحقيقي للفنانة عزيزة أمير رائدة السينما المصرية

عزيزة أمير
عزيزة أمير

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة عزيزة أمير، التي وصفت بأنها إحدى رائدات السينما المصرية، التي عملت في هذا المجال منذ فترة طويلة. 

عزيزة أمير واسمها الحقيقي "مفيدة محمود غنيمي، ولدت في دمياط، وجمعت في مسيرتها الفنية بين مواهب التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو، والإنتاج السينمائي. 

امتدت مسيرتها الفنية منذ 1927 حتى 1952، ويعود إليها الفضل في تأسيس السينما المصرية،  وعملت في مجال المونتاج الفني. 

شاركت  عزيزة أمير تمثيليا في حوالي 20 عملا، كان أولها فيلم "نداب الرب"، ومن بين أعمالها الأخرى أفلام آمنت بالله وقسمة ونصيب ونادية.

كتبت سيناريو العديد من الأفلام منها فتاة من فلسطين، عودة طاقية الإخفاء، وابنتي ووادي النجوم وابن البلد وليلة الفرح.

نجح فيلمها "ليلى" بشكل كبير، ومثل انطلاقتها المميزة في السينما، في ظل خطة "طلعت حرب" الاستثمارية الناجحة.

كانت بداية عزيزة أمير مع  المسرح بالمشاركة مع فرقة «رمسيس» منذ 1925، ومثلت في مسرحية "على بابا"، و"أهل الكهف". 

أخرجت فيلمين هما كفري عن خطيئتك، وبنت الليل، واستمرت في العمل حتى توفيت في فبراير 1952. 

عزيزة أمير السينما المصرية ذكرى ميلاد طلعت حرب فرقة رمسيس

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