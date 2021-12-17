شكوك حول الإدانة.. احتمالية إطلاق سراح هارفي واينستين

اقترب المنتج السينمائي الشهير هارفي واينستين من إطلاق سراحه بعد إدانته وسجنه لمدة 23 عاما بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك بحسب فاريتي.

مازال هارفي واينستين يواجه تهما إضافية في لوس أنجلوس قد تصل عقوبتها في حالة الإدارة إلى 140 عاما، لكن إطلاق سراحه قد يكون حدثا قريبا.

استمع 5 قضاة إلى المرافعات في قضية هارفي واينستين، فيما أعرب ثلاثة منهم عن قلقهم الشديد بشأن الشهادة التي اعترف بها في المحاكمة، وأن هذه المزاعم قد تكون مبالغة.

لكن فريق الدفاع عن المنتج الشهير الذي يبلغ من العمر 69 عاما، لا يتنبئون حول مصير موكلهم، لكنه متفاءلون بشأن رأي القضاة.

محاكمة هارفي واينستين

ظهر هارفي واينستين، على كرسي متحرك أثناء المحاكمة في نيويورك، ووطالب محاموه بالرأفة في الحكم عليه لأن أقصر عقوبة سجن ستكون "كأنها المؤبد" بالنسبة له.

ولكن الإدعاء طالب بإنزال أقصى عقوبة على واينستين المعروف إعلاميا بلقب "متحرش هوليوود"، بسبب اعتدائه المتواصل على النساء، طوال مشواره المهني.

وتحدث واينستين لأول مرة أمام المحكمة، قائلا إنه يشعر "بندم عميق" في مارس 2020 بحسب موقع بي بي سي.

وقد تقدمت العشرات من النساء منذ أكتوبر 2017 بشكاوى يتهمن فيها واينستين بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

ودأب واينستين على نفي ارتكابه جرائم جنسية، وهذه أولى الاتهامات التي توجه له أمام القضاء في نيويورك، ويواجه تهما أخرى بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في لوس أنجليس. وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم الأخير.