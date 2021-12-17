داليا مصطفى رفقة زوجها في أحدث ظهور I شاهد

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها رفقة زوجها الفنان شريف سلامة، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقا بإطلالات كلاسيكية أنيقة، وكتبت داليا: “تفتكروا ليه ميته من الضحك”.



وأكدت الفنانة داليا مصطفى ، أنها سعيدة بردود الأفعال حول حكاية “ مش مبسوطة ” ، والتى عرضت خلال الفترة الماضية ضمن حكايات زى القمر.

وكشفت داليا مصطفى ، فى تصريحات خاصة أنها طلبت من القائمين على الحكاية الظهور ضمن الأحداث بملابس مستعملة.

وتابعت داليا مصطفى، قائلة : كان هذا الأمر شرطى الوحيد ، فقد طلبت ان أرتدى ملابس بسيطة مستعملة، بالفعل قمنا بشرائها من وكالة البلح ، وحرصت أيضا على استخدام مادة لتظهر الملابس بشكل يوحى بانها استخدمت لفترة طويلة جداً ، بالإضافة الى عدم وضعى اى مساحيق تجميل.

واستكملت داليا مصطفى، قائلة : معظم السيدات من تلك الطبقة الاجتماعية يرتدين الحجاب فقد حرصت على ان تكون الشخصية محجبة ، وتعد تلك المرة الاولى التى ارتدى فيها الحجاب فى عمل فنى.