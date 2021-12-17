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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخلطة السحرية.. هيئة الدواء تحذر من حقن البرد

الخلطة السحرية..
الخلطة السحرية.. الدواء تحذر من حقن البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبيا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطا من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم.


وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا يوجد علاجا محددا لنزلات البرد، وإنما يتم استخدام بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف بعض الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص. 


ولفتت هيئة الدواء المصرية إلى أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدته، ونبهت لخطورة استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفا في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.

 


وأوضحت هيئة الدواء المصرية  أن المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد. 


وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن استخدام مسكن الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى.


يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وزيادة الوعي والتثقيف الدوائي، ومقاومة العادات الدوائية السيئة، ومساعدته في الحصول على الدواء بشكل آمن وفعال.

أكدت هيئة الدواء المصرية ،إن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الانف ، وبخاخات الأنف هي مستحضرات نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ؛ إن من الأشكال الصيدلية الموجودة للمستحضرات مايلي 

نقط الأنف

بخاخ الأنف

ويحدث الاحتقان بسبب التهاب الممرات الأنفية، هذه هي التجاويف المجوفة والمملوءة بالهواء داخل أنفك ، توفر بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان (DNS) راحة فورية عن طريق تقليص الأوعية الدموية المتورمة في الممرات الأنفية، هذا يقلل من الالتهاب ويساعدك على التنفس بسهولة.

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