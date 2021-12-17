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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: لدينا ١٠ آلاف ميكروباص تعمل بمواقف عشوائية وخطة لتخفيف التكدس

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع

شدد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة عمل دراسة علمية شاملة لكل مواقف السيارات بالعاصمة وحركة تردد السيارات عليها ومدى تكدس الخطوط ، وخطوط السير، وعدد السيارات المتمركزة بها لتحقيق التواصل مع باقي خدمات النقل العام التي تقدمها المحافظة ووسائل المواصلات الأخرى كمترو الأنفاق بما يدعم منظومة النقل الجماعي بالمحافظة. 


جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر المواقف الرسمية والعشوائية على مستوى محافظة القاهرة ووضع رؤية شاملة لتطوير المواقف الحالية مع دراسة إمكانية إقامة مواقف جديدة لتتواكب مع التطوير الشامل بالمحاور داخل القاهرة فى اطار الرؤية الشاملة للدولة لتخفيف التكدس المرورى بشوارع العاصمة .


شهد اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة ، ومديرى مشروعى الساحات والسيرفيس ، وتخطيط المرور. 

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  وأكد محافظ القاهرة ضرورة الاستفادة الكاملة من كل الامكانات المتوفرة لدى الاجهزة المعاونة المختلفة لتحقيق رضاء المواطن وتقديم خدمة افضل له مشيرًا إلى أن الدراسات التنفيذية ستكون مرحلية مع وضع رؤية شاملة لأعمال التطوير مطالبًا بتوفير  أماكن لانتظار سيارات التاكسى بجانب الميكروباص فى المواقف .


وذكر ممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة أن العاصمة بها ١٣ موقف رسمى تخدم ما يقارب ١٨ خط باجمالي ١٣ ألف مركبة ميكروباص مرخصة ، كما يوجد ما يقارب ١٠ آلاف ميكروباص تعمل بمواقف عشوائية ظهرت نتيجة للطلب المتزايد من المواطنين عليها .

القاهرة مواقف السيارات النقل العام انتظار سيارات التاكسى ميكروباص

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