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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصالح والرخص الأبرز.. محافظ القاهرة: المراكز التكنولوجية تقدم 140 خدمة للمواطنين

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المراكز التكنولوجية الجديدة الـ 16 التي تم إنشاءها بالأحياء لخدمة المواطنين تمت إقامتها بالتعاون مع وزارة التخطيط في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.

وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أن وزارة التخطيط تتعاون مع المحافظة فى دعم المراكز التكنولوجية بالأجهزة والمعدات وتدريب الموظفين على الحاسب الآلي، بالإضافة إلى  تدريب الإدارات كلاً فيما يخصه على التطبيقات، وكذلك الإشراف على إدخال ملفات المواطنين وبيانات الرخص، مشيرا إلى أنه جار دعم الأحياء الباقية بالمراكز المميكنة.

وأوضح المحافظ إنه يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن المراكز التكنولوجية  تقدم ما يقرب من 140 خدمة للمواطنين منها طلب تصالح على مخالفة البناء، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل.

القاهرة التخطيط المراكز التكنولوجية ملفات المواطنين مخالفة البناء

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