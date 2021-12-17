فولكس فاجن تكشف عن أسعار وفئات تجهيز multivan الجديدة

أعلنت فولكس فاجن الألمانية عن قائمة أسعار والمواصفات الفنية لشاحنتها multivan الجديدة ، خليفة فولكس فاجن Caravelle التي تمثل واحدة من أهم شاحنات الـ MPV (أي مركبة متعددة الأغراض صغيرة الحجم)، للشركة على مدار تاريخها الذي يزيد عن 70 عاما قدمت خلالها باقة من أفضل السيارات الألمانية.

تبدأ أسعار "مالتي فان" من 43،160 جنيهًا إسترلينيًا ، مع توفر ثلاثة مستويات من التجهيز المختلفة وهم Life ، Style ، و ، Energetic كما أن كل عوامل التخصيص المختلفة التي تأتي بحسب طلب العميل يمكن تقديمها على قاعدة عجلات قصيرة أو طويلة مع اختيار بيم محرك سعة 1.5 لتر أو 2 لتر توربيني أو خيار مجموعة نقل حركة هايبرد أي هجينة.

فئة التجهيز الأساسية المبدئية life تأتي مع إطارات 16 بوصة من المعدن المسبوك، سبعة مقاعد، بابين منزلقين وشاشة معلومات وترفيه مقاس 10 بوصة، مع نظام مساعدة السائق على الالتزام بحارة السير ونظام المساعدة الأمامية.

تبدأ فئة style من 58,130 جنيه استرليني وتأتي بجنوط 17 بوصة من المعدن المسبوك مع مصابيح أمامية ليد مصفوفة على شكل matrix مع نظام معلومات وترفيه Premium Discover وأبواب انزلاقية أوتوماتيكية وباب خلفي ونظام مساعدة السائق في الركن.

أما فئة الـ energetic محدودة الإصدار في وحداتها، تأتي بمجموعة نقل حركة هجينة، محرك سعة 1.4 لتر توربيني مع محرك كهربائي وإطارات مقاس 18 بوصة وفتحة سقف بانورامية وزجاج معتم للخصوصية.

ستبدأ فولكس فاجن في فتح باب تلقي الحجوزات لفولكس فاجن مالتي فان في يناير 2022 القادم، مع بداية تسليم الطلبات للعملاء في نهاية شهر مارس 2022