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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن خطة استثمارات ضخمة بقيمة 89 مليار يورو | صور

فولكس فاجن تكشف عن
فولكس فاجن تكشف عن خطه استثمارات ضخمة بقيمة 89 مليار يورو |

كشفت مجموعة فولكس فاجن العملاقة أنها ستستثمر 89 مليار يورو (100 مليار دولار) في التكنولوجيا الجديدة خلال السنوات الأربع القادمة كجزء من حملة كبرى لجعل ربع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2026، وستشمل هذه الاستثمارات جميع الشركات التي تمتلكها المجموعة.

 

 

ويذكر أن مجموعة فولكس فاجن تمتلك مجموعة كبيرة من أشهر الشركات المصنعة للسيارات حول العالم مثل علامة فولكس فاجن نفسها التي تحقق انتشارا كبيراً عالمياً، وعلامة السيارات الألمانية الفارهة بورشه واودي بالإضافة الى لامبورجيني الإيطالية وبوجاتي الفرنسية وسكودا التشيكية و SEAT الإسبانية وبنتلي البريطانية.

أعلنت مجموعة فولكس فاجن عن خطط لكهربة المزيد من مصانعها الأوروبية، مع تركيز الكثير من إنتاجها الرائد للسيارات الكهربائية في مصنعي فولفسبورج وهانوفر في منطقة إقليم ساكسونيا بألمانيا، كما أعلنت أن طراز Project Trinity الرائد من فولكس فاجن سيتم بناؤه على خط إنتاج جديد في فولفسبورج اعتبارًا من عام 2026، كما تخطط لبناء مصنع سيارات كهربائية آخر في فولفسبورج اعتبارًا من عام 2030.

فولكس فاجن Project Trinity

وأضافت مجموعة فولكس فاجن أنها ستعيد تجهيز خط إنتاج جديد لبدء إنتاج سيارة فولكس فاجن ID 3اعتبارًا من عام 2023، وذلك رغم أنه تم تصنيع السيارة الهاتشباك الكهربائية حاليًا في مصنعها في تسفيكا، ولكن ستساعد هذه الخطوة المجموعة في زيادة الإنتاج بما يتجاوز حدود الإنتاج الحالية.

 

في ذات السياق سيتم تصنيع سيارات مشروع Artemis، الذي يشمل سيارة أودي A8 الجديدة القادمة وطراز من بنتلي في المستقبل داخل مصنع المجموعة الخاص بهانوفر اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا.

وعلى الرغم من عدم تقديم أي تفاصيل جديدة حتى الآن، فمن المحتمل أن يتم بناء هيكل أول سيارة بنتلي كهربائية بالكامل في مصنع هانوفر، وذلك بطريقة مماثلة لتصنيع هياكل طرازات Bentayga حاليًا، وكانت إدارة شركة بنتلي تضغط على إدارة المجموعة الأم من أجل بناء أول سيارة كهربائية لها.

 

ستبدأ فولكس فاجن في بناء نماذج مشروع ID Buzz المتخصص في نقل الركاب والبضائع في هانوفر العام المقبل، وأكدت أيضًا أنه سيتم بناء نسخة جديدة من سيارة ID California، بالإضافة الى بناء طرازين كهربائيين جديدين من بورشه داخل منشأتها في مدينة لايبزيج الألمانية، كما سيتم تصنيع Audi Q8 E-tron الجديدة داخل مصانعها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

 

ستركز مجموعة فولكس فاجن من خلال مصنعها في مدينة زالتسجيتر الألمانية على تصنيع البطاريات لدعم السوق الأوربية، حيث سيتم بناء خلايا البطارية الموحدة المخطط لها اعتبارًا من عام 2025، وسيتم استخدام مصنع هانوفر لبناء محاور موديلات MEB، بينما سيتم تجهيز محطات أخرى لمنصة SSP من الجيل التالي التي سيتم استخدامها من قبل نماذج Artemis.

 

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