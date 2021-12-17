الأكثر انتشاراً واستخداماً.. قصة اختيار 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية

تعتبر اللغة العربية أحد أركان التنوع الثقافي للبشرية، ومن أكثر اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، وهي من أقدم اللغات السامية، وأكثر لغات المجموعة السامية تحدثًا، يتحدثها أكثر من 400 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعروفة باسم الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

ويحتفل العالم أجمع يوم 18 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للغة العربية، لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

و"اللغة العربية"، ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين، فهي لغة القرآن، ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، والعربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي، كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى، كمؤلفات دوناش بن لبرط وابن حيوج في النحو وسعيد الفيومي وموسى بن ميمون في الفلسفة ويهوذا اللاوي في الشعر وإسحاق الفاسي في تفسير التوراة، فكان لها بالغ الأثر في اللغة والدين والأدب اليهودي.

وبدأت قصة اعتماد اللغة العربية في الأمم المتحدة منذ عام 1954 عندما صدر القرار رقم 878 في الدورة التاسعة والذي أجاز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية شريطة أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، على أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية.

ولم تتوقف الجهود العربية لاعتماد لغة "الضاد" داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث صدر عام 1960 قرار من اليونسكو يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تنظمها الدول الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق إلى العربية.

وتم اعتماد قرار عام 1966 يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة، وفي عام 1968 تم اعتماد العربية تدريجيًا لغة عمل في المنظمة مع البدء بترجمة وثائق العمل والمحاضر الحرفية وتوفير خدمات الترجمة الفورية إلى العربية.

وتواصل الضغط الدبلوماسي العربي والذي برزت فيه المغرب والسعودية مع بعض الدول العربية الأخرى إلى أن تم اعتماد "العربية" كـ "لغة شفوية" خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في سبتمبر 1973، وبعد إصدار جامعة الدول العربية في دورتها الستين قرارا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، ترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في ديسمبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.

وفي أكتوبر 2012 عند انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو تقرر تكريس يوم 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت اليونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم، وفي 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كإحدى العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.