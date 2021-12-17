تحرير 3008 مخالفات مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 3008 مخالفات مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.



وأسفرت الحملة عن ضبط 3008 مخالفات مرورية متنوعة، بينها 998 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1517 مخالفة متنوعة بينها ضبط 70 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و51 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من تحرير 28 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجة غير مرخصة، وتحرير 26 مخالفة ملصقات، و292 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 14600 جنيه.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.



من ناحية اخرى شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط 50 شيكارة علف زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 2.5 طن علف مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن أعلاف بدون ترخيص بمنطقة كفر تصفا دائرة مركز شرطة كفر شكر.



كما تم ضبط 20 شيكارة سكر حر زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن طن سكر مجهول المصدر بدون فواتير، و50 صفيحة سمن نباتى بإجمالى وزن 550 كيلو جرام سمن نباتى مجهول المصدر وبدون بيانات بمصنع حلويات شرقية بالبر الشرقى دائرة مركز شرطة كفر شكر.



كما تمكنت الحملة من ضبط تانك حديدى معبأ بداخله 2 طن زيت طعام مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بسرجة لبيع الزيوت والطحينة والمواد الغذائية بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لاتخاذ شؤنها.