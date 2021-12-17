شيرين ونجلاء بدر الأبرز.. إطلالات أثارت الجدل في عام 2021

أثارت الكثير من نجمات الفن و المشاهير الجدل خلال عام 2021 بمجموعة من الإطلالات المتنوعة و المختلفة، وقد تصدرت العديد منهن مؤشرات البحث خلال 2021 بسبب إطلالاتهن أو ظهورهن بـ لوكات مختلفة.

وعلى الرغم من بعض النجمات أثارت الجدل خلال عام 2021 بسبب أزيائهن الغريبة و الغير تقليدية إلا أن البعض الأخر جذب الأنظار بإطلالات و أزياء أنيقة جعلتهن محط أنظار الجميع، على عكس الأخرون الذين أثارو الجدل بسبب أسعار إطلالاتهم الباهظة.

فتهتم دائما السيدات و الفتيات بمتابعة إطلالات و أزياء نجمات الفن و المشاهير، لذا نرصد لكم من خلال هذا هذا التقرير أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل خلال عام 2021.

إطلالات النجمات

-نجلاء بدر

إطلالة نجلاء بدر في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي من توقيع مصممة الأزياء farida temraz، وقد إثارت الجدل بسبب قصت التصميم الغير تقليدية و التي أعتبارها الكثير أنها مثيرة للجدل و جريئة و عرضها للسخرية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

تزينت نجلاء بدر بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الراقية التي حملت توقيع المصممة Dima Jewellery، فيما أكملت إطلالتها بكلاتش صغير الحجم متناسق مع الفستان.

-مي عمر

أثارت الفنانة مي عمرالجدل بعد عرض مسلسلها لؤلؤ بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الإطلالات والأزياء باهظة الثمن والتي كانت تحمل أغلبها توقيع العديد من الماركات العالمية مثل chanel، Gucci، Nike، و غيرها من الماكارت الأخري.

كانت إطلالات مي عمر في مسلسل من أختيار الإستايلست إيمان الخميسي، حيث تميزت الأزياء بأنها كانت متنوعة بين ملابس الكاجوال و الكلاسيك و فساتين السهر الفخامة و القيمة وهو ما كان يتناسب مع دور مي عمر في مسلسل لؤلؤ.

ولم تقتصر أناقة مي عمر في المسلسل على الملابس فقط بينما جذبت الأنظار نحو باقة كبيرة و متنوعة من الحقائب و الأحذية القيمة، بالإضافة إلي ذلك ظهرت بمجموعة رائعة من المجوهرات الفخامة و التي زادت من جاذبيتها.

-مايا دياب

ظهرت في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السنيمائي بدورته الخامسة في عام 2021 بإطلالة غريبة خطفت بها الانظار مرتديةً فستان باللون الاحمر الغامق البسيط واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر والظهر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وارتدت معه قبعه كبيرة الحجم ما منحها إطلالة غير تقليدية.

-ريم سامي

ظهرت الفنانة الشابة ريم سامي في حفل خطوبتها بفستان أبيض قصير للغاية اتسم بصيحة ال"أوف شولدر" التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز الفستان بالقماش المطرز الذي زاد من فخامة إطلالتها.

حمل فستان ريم سامي توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، وبلغ ثمنه 3430 يورو، و انتعلت حذاء أبيض أنيق ذا كعب عالي، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخمة التي زادت من جاذبيتها.

-شيرين عبد الوهاب

ظهرت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على مسرح "مهرجان أم الإمارات" في أبوظبي وهي حليقة الرأس، في إطلالة بدت غير مألوفة بالنسبة لجمهورها، ولكن على الرغم من ذلك لفتت الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة.

تألقت شيرين عبد الوهاب في حفل الإمارت بفستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذي أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل باللون الذهبي.

حمل فستان شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and gabanna، وبلغ سعر التصميم 2,707 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 42 ألف جنيه مصري.

-ياسمين عبد العزيز

أطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ، بفستان أنيق ولافت، وإطلالة مميزة تكشف عن جمالها وأناقتها.

حيث أختارت ياسمين عبد العزيز، فستان باللون الأحمر والأسود، ويتمتع بنقشة التايجر التي تبرز عن جمالها وأناقتها من دار الأزياء العالمية dolce& gabbana، والذي يبلغ ثمنه 2,255 دولار أمريكي مما يساوي 35 الف جنية مصري تقريبا.

-فرح شعبان

أثارت فرح شعبان الجدل بعد أن ارتدت فستان مرصع بالالماظ ما أدى الى تصدرها صفحات التواصل حيث تلقى عشرات التعليقات المعجبة بتفاصيله، وذلك في حفل زفافها على البلوجر علي غزلان.

وقالت مصممة الأزياء سماح مهران، التي عملت على تصميم الفستان، في تصريحات لموقع صدى البلد "استغرق تصميم الفستان شهرين متواصلين، وبرغم ضيق الوقت لكن انتهينا من تصميمه بالتنسيق مع فرح"

وأضافت سماح "كل تفاصيل الفستان من التول والستان واختيار الإكسسوارات وغيرهم تم بموافقة العروسة، وكانت من أساسيات الاختيار أن يكون الفستان طويل ومقفل من جميع النواحي وكمان يكون عصري"

وتابعت "كان من المهم دمج وتناسق الإختيارات من الألماظ واللولي المتناسق، بالإضافة الى الخفة لتتمكن العورسة من الحركة بسهولة"

وقالت "كان اختيار العروسين تزيين الفستان ب 12 فص من الألماظ .35 ويكون باللون الاوف وايت يدوي الصنع بالكامل"

وشاركت ملكة جمال مصر سابقا وزوجة اليوتيوبر علي غزلان، فرح شعبان، صورة جمعتهما من حفل عقد قرانهما،ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

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