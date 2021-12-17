منسوبة لكبرى الشركات.. ضبط مطبعة تزور وتقلد علب الأدوية ومستحضرات التجميل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالغربية لقيامه بتقليد علب الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات العالمية والمحلية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية) وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير وإصطناع علب الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات العالمية والمحلية وترويجها على راغبى التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع المنتجات المغشوشة المنسوبة لتلك الشركات أو راغبى تزوير تاريخ الصلاحية "على علب الأدوية" لترويج البضائع منتهية الصلاحية .. مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش المطبعة المشار إليها تم ضبط (مجموعة كبيرة من العبوات المقلدة للأدوية- مجموعة كبيرة من الورق المقوى المعد لتقليد عبوات الأدوية- مجموعة كبيرة من المطبوعات على شكل ملصقات لوضعها على عبوات الأدوية).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.