بعد إزالة الرسومات الفرعونية.. أول صلاة جمعة داخل مسجد النزلة 

أقيمت اليوم أول صلاة جمعة بمسجد النزلة الفرعوني بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ وبعض أهالي القرية ، بعد غلق استمر 3 أشهر تم خلاله تغيير وإزالة الرسومات الفرعونية من على حوائط المسجد الذى شهد ، جدلًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم فتح تحقيق مع المهندسين الذين أجروا تصميمات المسجد لمعرفة أسباب وضع هذه التصميمات.

كما تم محو الرسومات الفرعونية واستبدالها بالنقوش الإسلامية المتعارف عليها، وأنه استدعى عمال تابعين لإدارة أوقاف الشواشنة لأزاله تلك الرسومات ومساءلة المسئولين عن تنفيذها. ، وتم دهان المسجد وإعادة تطويره.

وتدخلت وزارة الأوقاف، لإنهاء الجدل على تصميم مسجد على الطراز الفرعوني في قرية النزلة بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، بعدما هاجم أهالي القرية المهندس الذي أشرف على تنفيذ المسجد، الذي بُني بالجهود الذاتية .

وشيّد المهندس هذا المسجد على الطراز الفرعوني، ليشبه مدخل وباب المسجد المعابد الفرعونية بالإضافة إلى الأعمدة التي تشبه أعمدة المعابد، وزينت قمتها برسومات ونقوش فرعونية واتخذت شكل زهرة اللوتس، ورأى أهالي القرية أنه من الأولى أنّ يشيد المسجد على الطراز الأموي أو الأندلسي أو العثماني مثل مساجد القاهرة التي كانت مدينة الألف مئذنة.

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