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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مهنئة صناع إحنا البهجة.. عبد الدايم: الجائزة جاءت انعكاسا لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة بعد حصول الفيلم الوثائقي احنا البهجة الذي أنتجته الفرقة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة التاسعة للمهرجان الدولي العربي الافريقي للفيلم الوثائقى بزاكورة في المغرب.

 

قالت عبد الدايم إن الجائزة جاءت انعكاسا لاهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة بعد تنفيذ العديد من خطط الدمج والتمكين لهم ، مشيرة الى الكثير من الخطوات التى تم اتخاذها على طريق تبنى ورعاية الموهوبين منهم باعتبارهم نماذج للخير والسلام، وأكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة فى دعمهم ومساندتهم.

 

يذكر أن فيلم "احنا البهجة" إنتاج 2020 ومن إخراج ياسر عطيه ويتناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة من خلال كافة قطاعاتها وتم عرضه خلال الاحتفالية الفنية التي نظمتها وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح بالتعاون مع دار الأوبرا بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة في ديسمبر من العام الماضي.

 

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تم تأسيسها عام 2018 بقرار من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، كفرقة تابعة للبيت الفني للمسرح، بناء على مشروع تقدم به الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، لتكون بذلك أول فرقة مسرحية متخصصة لذوي القدرات الخاصة بوزارة الثقافة.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح الفيلم الوثائقي احنا البهجة دمج ذوى القدرات الخاصة

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