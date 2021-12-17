انجازات غير مسبوقة.. مستشفيات عين شمس تنجح في أول جراحة روبوتية بمصر

نجحت جامعة عين شمس فى الأونة الأخيرة فى تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية، و التى جعلتها فى مصاف جامعات الجيل الرابع.



تحت قيادة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، حققت الجامعة انجازات عديدة في قطاع المستشفيات الجامعية خلال فترة زمنية قصيرة، ومن بينها نجاح مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب بحقن أول حالات ضمن المبادرة الرئاسية و نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة فى مصر .

حقن أول حالات ضمن المبادرة الرئاسية الإنسانية



نجح مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب بحقن أول حالات ضمن المبادرة الرئاسية الإنسانية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكى مجانا على نفقة الدولة، حيث تم حقن أول حالتين، وتبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية.

كما نجحت عملية فصل التوأم البوروندى الملتصق بمستشفى الدمرداش الجامعى تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وأجريت عملية فصل التوأم الملتصق مجانا.

نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة فى مصر



وشهدت الجامعة نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة فى مصر بمستشفى عين شمس التخصصى، حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذى ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل.



كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد الرائدة عالميا فى مجال أمراض القلب بلندن، فى مجال خدمات جراحة القلب وخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثى بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة فى المستشفيات الجامعية.



وبتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه، احتفلت مستشفيات جامعة عين شمس برفتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصى، وشملت الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعى بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه مهداة من البنك الأهلى المصرى و١٠ ملايين جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس، وقسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه، ومجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه والمجمع الادارى بتكلفة ٥ ملايين جنيه، والجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه.

بالإضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفى عين شمس التخصصى والذى يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه الى جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسى الجديد بتكلفة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.

الممرضة الآلية شمس

اختبر الدكتور محمود المتينى، أول ممرضة آلية من تنفيذ فريق بحثى بكلية الحاسبات والمعلومات يحمل اسم (شمس). وجاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التى فرضتها الجائحة وضرورة إتباع إجراءات الوقاية.

وأكد الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه يتم تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علي الأنور، إن المستشفيات الجامعة بعين شمس تخدم أكثر من ٣ ملايين مريض سنويا بكافة التخصصات ونعمل علي تقديم خدمة طبية عالية للشعب المصري، مشيرا إلي أن هذا الرقم سوف يزداد بعد الانتهاء من المدينة الطبية.