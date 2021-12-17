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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرصد تونسي يدعو إلى غلق وكر القرضاوي فورا

صدى البلد

دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس إلى وجوب غلق مقر ما يُسمى بـ"اتحاد علماء المسلمين" المصنّف إرهابيا في عديد الدول.

وعبر المرصد في بلاغ له عن استغرابه من مواصلة نشاط هذا المركز، ومن إصرار السلطة التونسية، قبل 25 يوليو وبعده، على الدفاع عن مؤسسة أجنبية مشبوهة تبث في الشباب التونسي الفكر الظلامي التكفيري وتعمل على زرع مبادئ معادية ومناقضة لقوانين البلاد التحررية في أذهان أبنائها.

وأكد المرصد أن هذا الإصرار يُثير تساؤلات حول طبيعة علاقة منظمة "الإخوان" الإرهابية بتونس.

وعبر المرصد عن مساندته للاعتصام الذي يُنظّمه الحزب الدستوري الحر أمام مقرّ "هذا الوكر"، احتجاجا على مواصلة نشاطاته المشبوهة في تناقض صارخ مع دور المؤسسات التربوية والعلمية في تونس.

وعبر عن استنكاره للتعامل الأمني الغريب مع هذا الاعتصام رغم أنه انتظم بشكل قانوني.

وكرّر المرصد دعوته الملحّة لغلق مقرّ فرع تونس لما يُسمّى بـ"اتحاد علماء المسلمين" وإيقاف كامل أنشطته فورا، حفاظا على سلامة فكر الشباب التونسي وتوقيا من انتشار الإرهاب في ربوع البلاد.

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تونس اتحاد علماء المسلمين المصن ف إرهابيا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منظمة الإخوان

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