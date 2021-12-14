بدعوة من قيس سعيد.. الرئيس الجزائري يزور تونس غدا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم "الثلاثاء"، عن قيام الرئيس عبد المجيد تبون، بزيارة إلى تونس غدا الأربعاء، لمدة يومين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جاءت زيارة تبون إلى تونس، غدا الأربعاء، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعميق علاقات الأخوة بين الشعبين وتوسيع مجالات التعاون.

كما تأتي كذلك للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى نوعي يُجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما.

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد في وقت سابق، أن من يهدد أمن تونس، سيجد الجزائر أمامه.

وشدد تبون على أن ما يمس تونس يمس الجزائر، معربًا عن دعمه لها دائما بدون التدخل في شؤونها.