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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: من يمس أمن تونس سيجدنا أمامه

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن من يهدد أمن تونس، سيجد الجزائر أمامه.

وأضاف تبون: " ما يمس تونس يمسنا ونحن نساندها دائما لكننا لا نتدخل في شؤونها، ونطالب بإخراج جميع المرتزقة من ليبيا".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن عودة السفير الجزائري إلى العاصمة الفرنسية، باريس؛ مشروطة بأن يحترم الجانب الفرنسي، الجزائر، احتراما كاملا وتاما.
 

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بعد أزمة دبلوماسية حادة.. ماكرون يتودد لـ الرئيس الجزائري

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الجزائر لم تعد مستعمرة.. تبون: عودة سفيرنا إلى فرنسا مشروطة بـ"الاحترام"

وقال تبون- خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية- إن عودة سفير الجزائر إلى باريس مشروط باحترام تام للجزائر، وعلى فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة.

 

وأضاف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "الجزائر اليوم دولة قوية قائمة بجيشها واقتصادها وشعبها".

 

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور؛ تزامنا مع نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصريحات للرئيس ماكرون، قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون تونس الجزائر العاصمة الفرنسية باريس

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