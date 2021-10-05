بعد أزمة دبلوماسية حادة.. ماكرون يتودد لـ الرئيس الجزائري

ماكرون يتودد لـ الرئيس الجزائري

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواصلة العمل مع الجزائر، معربا عن أمله في أن يتراجع التوتر الدبلوماسي الحالي قريبا.

وقال ماكرون في مقابلة مع" إذاعة فرانس إنتر"، "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدما".

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن العمل يجب أن يستمر مع الجزائر وأعرب عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا.

وتابع: "يجب أن نواصل فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام".

وأعرب ماكرون عن ثقته بالرئيس الجزائري، مؤكدا أنه تربطه علاقات "ودية جدا" معه.

وقبل يومين، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية "برخان" بعد أن كان "امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات".

وجاء هذا القرار عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".

كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".

كما شكك الرئيس الفرنسي في وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".

وردا على ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية، السبت، سفيرها لدى فرنسا احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.