صلاح فضل: اللغة العربية من أهم مقومات الهوية.. والقانون يضمن حمايتها

قال الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، إن مجمع اللغة العربية بالقاهرة يحتفل يوم مساء اليوم السبت، باليوم العالمي للغة العربية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار المجمع بالزمالك، لافتا إلى أنه إذا كان العالم أجمع يحتفل باللغة العربية يومًا واحدًا فإنه من الواجب على الأمة العربية أن تحتفل بتلك اللغة وتحتفي بها على مدار العام.

وأضاف فضل في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن ما نشاهده في الواقع العملي اليومي من ثنائية بين اللهجات العامية التي نعيش بها ونتحاور بها وبين اللغة الفصحى التي نكتب بها ونتلقى العلم بها لا يمكن لأحد إنكاره، مؤكدًا على تلك الثنائية ليست عيبًا وليست جديدة، لكن مع تلك الثنائية يجب أن نركز على تعلم الفصحى والحفاظ عليها.

أكد صلاح فضل، أن الذين اعتادوا على إدخال خلط بين اللغة العربية ومصطلحات أجنبية، هذا يعد خطأ ينبغي أن يتداركه الجميع، لافتا إلى أن اللغة العربية هي لغة الفكر، وكلما ارتقت اللغة العربية كلما ارتقى معها مستوى الشخص، والواقع أثبت أن من يتحدثون اللغة أكثر تفتحا وثقافة.

أوضح رئيس مجمع اللغة العربية، أن القانون سيضمن حماية اللغة العربية في المؤسسات، متابعا: "آن الأوان لتكون مقدرات مجمع اللغة العربية ملزمة لكل الهيئات الحكومية والخاصة وفرض احترام اللغة بقوة القانون مادام لا يلتفتون لها بغير القوة، لكن مع ذلك يجب أن نلفت وعيهم لأن ذلك لصالحهم وليس ضررا لهم".

وتابع: "ينبغي على الجهات المسؤولة التركيز على النشء والشباب وأن تعطى اللغة العربية حقها من السيادة والتأصيل، مضيفا: باعتباري مشتغلا بالأدب ورئيسا لمجمع اللغة العربية فإن النصوص كافة وعلى رأسها النص القرآني المعجز هي السبيل الوحيد لصناعة العقول وتعزيز الخيال وزيادة الوعى".

وأكد على ضرورة التمسك، باللغة العربية، وعدم ادخال فيها أي كلمات أجنبية، باعتبار ذلك تحضر ورقي، مشددا على ضرورة أن يشعر الجميع بأن اللغة هي رمز للهوية، ومهما كان المقام في الداخل والخارج لابد أن يتحدث إلى الجميع إلى أبنائهم باللغة العربية، لافتًا إلى أن أكثر وسيلة لتنمية اللغة العربية هي قراءة كتب الأدب لأنها تجعل من يقرأون الأدب يعتزون بتلك اللغة ويزدادون فخرا بها.

وطالبا رئيس مجمع اللغة العربية الجميع بضرورة الاعتزاز باللغة العربية لا في يومها العالمي فقط لكن في جميع أيام العام، لأنها من أهم مقومات الهوية العربية، فقد عملت على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربية عبر الزمن، وهى من أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، كما أسهمت في حفظ تاريخ العرب منذ العصر الجاهلي.

وأكمل: "تمتاز اللغة العربية بقدرتها على الإبداع والتكيف في العديد من المجالات، كما تتميز بالبيان والبلاغة وهى مقوم أساسي من مقومات أمتنا العربية والإسلامية، وهي المعين الذى حمله الأقدمون كل خبراتهم وما توصلوا إليه في حضارات عاشت منذ عقود قديمة".