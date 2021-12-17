هتخليني أرص الكلام.. محمد رمضان يسخر من الهجوم عليه بـسبب "الشيشة"

لا للتدخين..

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم حاد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن ”الشيشة“، في مشهد أثار استهجاناً واسعاً واستنكاراً لمثل هذا السلوك.



وسخر محمد رمضان من الهجوم عليه، بمشاركة الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام #لا_للتدخين #محمد_رمضان".



واستهجن كثير ممن تابعوا اللقاء، قيام محمد رمضان بإجراء اللقاء التلفزيوني إلى جانب المذيع وهو ممسك بالشيشة ويقوم بالتدخين خلال إجراء الحوار، دون أي مراعاة أو احترام للمشاهدين خاصة من الأطفال، بحسب البعض.



ويستعد الفنان محمد رمضان لاحياء حفله فى إكسبو 2020 دبي وكتب عبر انستجرام :“ بإذن الله السبت القادم ميعادنا في أقوى حفلة في إكسبو دبي انتهينا من الاستعدادات النهائية للقاء الحبايب ثقة في الله نجاح مُرعب ”.

و تفقد الفنان محمد رمضان مسرح حفله المقبل في "إكسبو 2020 دبي" مع المنتج والمخرج صلاح الياسري اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الغنائي والفني الذي سيقدمه أمام الجماهير يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، واعداً الجميع بحفل تاريخي يحمل الكثير من المفاجآت المتنوعة، والذي بدأ الإعداد له منذ وقت مع الشركة المتعاقدة معه "الياسري للإنتاج الفني"، والذي يتضمن استعراض كبير خلال فقرات الحفل المتوقع أن يحضره عدد كبير من جمهور زوار المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي" المنعقد في الإمارات بمدينة دبي.

وأكد المنتج والمخرج صلاح الياسري خلال جولة التفقد حرص واهتمام الفنان محمد رمضان بتفاصيل الحفل المختلفة، خاصة وأنه يحمل المواصفات العالمية من إضاءة وصوت وتقنيات حديثة للتصوير والإخراج، والذي تنقله قناة "إكسبو 2020" وتلفزيون دبي، عبر الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 18 ديسمبر 2021، للجمهور في جميع أنحاء العالم.

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