أبرزها الملابس والأجهزة الكهربائية.. منتجات تركية مرشحة لتراجع أسعارها في مصر

سجلت واردات مصر من تركيا ارتفاعا إلى حدود 2.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 24.9%، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

ويؤثر انهيار الليرة التركية وتراجع قيمتها بشكل كبير في الميزان التجاري بين مصر وتركيا خاصة في ظل تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين.. وسجلت مصر وتركيا رقما قياسيا للتجارة الثنائية بينهما، حيث بلغ إجمالي الصادرات التركية إلى مصر 3.05 مليار دولار، بزيادة 29.4 ٪ مقارنة بالعام المناظر، والصادرات المصرية إلى تركيا بلغت 2.19 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.68 ٪ عن نفس الفترة الزمنية للعام السابق.

وتشمل الصادرات التركية لمصر سلع "حديد التسليح، الأسمنت، الكيماويات، المنسوجات (الملابس الجاهزة)، السيارات، السلع الكهربائية" ، وسجلت حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار.. وتعد أبرز السلع التي استوردتها تركيا من مصر " اللدائن ومصنوعاتها، والأسمدة، والوقود، والزيوت المعدنية، والمنتجات الكيماوية، والقطن، والأجهزة الكهربائية، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية ، الرمال ، الملح ، الملابس الجاهزة "..

وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة من الدول المستوردة من مصر خلال 2019 بقيمة استيرادية مليار و706 ملايين دولار، وسجلت واردات مصر من تركيا ارتفاعا إلى حدود 2.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 24.9%.

واصلت الليرة التركية هبوطها بشكل عنيف بعد قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 1%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك، الخميس، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة.

الدولار الأمريكي يساوي 16.75 الليرة التركية

وتشير بيانات وكالة "بلومبرج" إلى أن سعر صرف العملة التركية بلغ في تعاملات اليوم 16.75 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت العملة تعاملات أمس عند 15.675 ليرة للدولار.

الجنيه المصري يساوي 1.04 الليرة التركية

فيما تراجع سعر الليرة التركية أمام الجنيه المصري ليسجل الجنيه المصري نحو 1.04 ليرة.

غلاء الأسعار يضرب تركيا بعد هبوط الليرة التركية

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار في تركيا، حسب وكالة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن الليرة تتراجع بسبب المضاربات، وقال: "لا المضاربين على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعين الجشعين، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".

وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، وارتفع سعر الصرف من 7.43 ليرة للدولار تم تسجيله في مطلع العام الجاري إلى مستوى 16.75 ليرة للدولار اليوم، وهو أدنى مستوى تسجله الليرة في التاريخ.

الاقتصاد التركي يعاني بسبب هبوط فيمة الليرة التركية

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 % الشهر الماضي، وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21%.

ونزلت الليرة 2% إلى 16 مقابل الدولار بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس. وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.