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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بالمطرية

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة المطرية.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات  أمكن ضبط (4 أشخاص ) حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وعثر بداخله على (حفـرة قطرها 4 أمتار بعمق ۱۰ أمتار - أدوات تنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 4 أشخاص حبس التنقيب عن الاثار الاثار التنقيب

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