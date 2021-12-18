حلمي النمنم : مراجعة أعمال نجيب محفوظ أدت لحالة من الغضب

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن أعمال نجيب محفوظ أصبحت تاريخا، و لابد للجامعات المصرية ان تهتم بأعمال نجيب محفوظ وعمل جائزة باسمه.

وأضاف حلمي النمنم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن إحدى دور النشر قامت بالإعلانـ عن عمل مراجعة أعمال الأديب المصري نجيب محفوظ ،مما أدى إلى إثارة حالة من الجدل.

الأجيال الجديدة غير مقبلة على نجيب محفوظ

وتابع حلمي النمنم، أن الأجيال الجديدة غير مقبلة على نجيب محفوظ بسبب وزارة التعليم والجامعات المصرية مقصرة في حقه.

وأشار الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الأسبق إلى أنه "احنا مش كل يوم بنطلع نجيب محفوظ وهو كاتب مش قليل.