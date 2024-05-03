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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بناء الكوادر المتميزة.. استمرار تدريبات نادي القيادات الشبابية بالجيزة

نادى القيادات الشبابية
نادى القيادات الشبابية بالجيزة

أكد الدكتور محمد غنيم مدير الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أن المشروع القومي « نادى القيادات الشبابية YLC »، يهدف إلى بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات.

وأشار غنيم، إلى أن البرنامج يتم تنفيذه الأن بمحافظة الجيزة، ويهدف إلى استثمار طاقات وأفكار الشباب بمختلف مدن امحافظة، وتعزيز دورهم المجتمعي وتأثيرهم الإيجابي، كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الشباب على الريادة والابتكار، وتنمية وعيهم بالقضايا المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال انعقاد المشروع القومي نادى القيادات الشبابية YLC بمحافظة الجيزة، والمنعقد بمركز شباب الصفا التابع لإدارة العمرانية، بمشاركة 40 شابًا وشابة من القيادات والكيانات والكوادر الشبابية بالجيزة وبمشاركة أيضاً الوافدين والجاليات المقيمة بمصر.

وتابع  مدير الإدارة العامة للتعليم المدني، أن المشروع يتضمن أيضا مبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين ودمج ذوي القدرات، ويفتح أبوابه لمشاركة الشباب الوافدين واللاجئين، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.

ويهدف المشروع إلى استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة، وتفعيل دورها المجتمعى وتأثيرها الإيجابى، وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، فى إطار يدعم تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية، ويضمن المساواة بين الجنسين ويدمج ذوى القدرات والهمم، ويعطى الفرصة لمشاركة النماذج المتميزة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصرى، بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع،‎ ومن كل أنشطة وزارة الشباب والرياضة.

وينفذ البرنامج بتوجيهات من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور احمد عبد الوكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب، اجلال محمد بهجت مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية،  أميرة ابو النجاح معاون وكيل الوزاره للشباب، وتحت إشراف من ادارة البرلمان جيهان عز الدين، محمد مصطفي، علا عادل محمد، المدربة أميرة جمال، ومنسق المشروع من قبل الوزارة هايدي وائل.

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