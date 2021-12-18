بسبب متحور أوميكرون..عمرو أديب : بريطانيا سجلت 90 ألف إصابة ..فيديو

قال الأعلامي عمرو أديب، إن “بريطانيا بها90 الف حالة من كورونا وابتدت بعض المناطق تقفل وهناك اجراءت مشددة ودي حاجات شبه الحاجات اللى حصلت قبل كدة ويبتدي قلبك يقلق”.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، انه تم اغلاق المطاعم والبارات، هناك فرق فيها لاعيبة جالها كورونا".

وتابع عمرو أديب، أن كل الاخبار دي موجودة قبل كدة وكانت ايام سودة، والمستشفيات في بريطانيا بتزيد فيها الاعداد وتتضاعف.

غسيل اليدين وإرتداء الكمامة

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إلى أنه لا بد من غسيل اليدين وإرتداء الكمامة والتباعد والحصول على اللقاح لمواجهة هذا المتحور الخطير.