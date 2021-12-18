كندا ترفع حظر السفر عن مصر .. القاهرة تسجل أول 3 إصابات بأوميكرون ..الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات داخل إثيوبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

كندا ترفع حظر السفر عن مصر وتسع دول إفريقية

المغرب: أحبطنا بالتعاون مع أمربكا هجومًا إرهابيًا

ولي العهد السعودي يطلق "وسط جدة" باستثمارات 75 مليار ريال

وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

قيس سعيد: مسار الثورة يجب أن يتواصل داخل المؤسسات بتشريعات جديدة

روسيا تمنع دخول 7 مواطنين بريطانيين‎‎

سوليفان: المحادثات النووية الإيرانية "لا تسير على ما يرام"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" أن الحكومة الكندية أعلنت رفع حظر السفر إلى مصر وتسع دول إفريقية اعتبارًا من السبت، فيما صرح وزير الصحة الفيدرالي، جان إيف دوكلوس، أن الإجراءات المحددة المتعلقة بالمسافرين من بلدان معينة، ستنتهي بسبب الأدلة الدامغة على وجود انتقال مجتمعي لأوميكرون في معظم البلدان.

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل أول 3 حالات من متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون، مشيرةً إلى أنها جاءت ضمن 6 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن جهزة الأمن المغربية أعلنت أنّها تمكّنت بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية من إحباط هجوم إرهابي داخل المملكة خطّط لتنفيذه شخص بايع تنظيم داعش.

وأفادت "الجريدة" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقالت "الوطن" إن رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، مؤسس مجموعة ماجد الفطيم القابضة، توفى أمس، حيث نعاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ونقلت "الراي" عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن "مسار الثورة" لا بد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة، وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

دوليًا، قالت "القبس" إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر خلال دورة خاصة الجمعة، إنشاء لجنة دولية من الخبراء مكلفة بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة في سياق النزاع في إثيوبيا وجمع أدلة عليها.

وأفادت "الأنباء" بأن وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أن روسيا منعت دخول 7 مواطنين بريطانيين في إجراء انتقامي للعقوبات التي فرضتها بريطانيا في وقت سابق على نفس العدد من الروس.

ونقلت "الجريدة" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي قوله إن المحادثات بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي الموقع في عام 2015 "لا تسير على ما يرام"، بمعنى أن الولايات المتحدة ليس أمامها مسار للعودة إلى الاتفاق.