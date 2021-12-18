سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

مع عدد لم يسبق له مثيل من الطفرات المتحورة بسرعة البرق، حذرت دراسة صينية جديدة من أن السبب الرئيسي لجعل متحور كورونا "أوميكرون" غامضًا لدى العلماء، حيث يصيب مكانًا مختلفًا في الرئة.

حذرت دراسة صينية جديدة من أن أوميكرون قادر على التكاثر 70 مرة أسرع في أنسجة الشعب الهوائية البشرية مقارنة بـ سلالة دلتا السائدة حتى الآن.

وفقًا لدراسة أولية من جامعة هونج كونج الصينية، قام واضعو الدراسة برئاسة عالم الفيروسات الشهير «مايكل تشان» بإصابة الخلايا البشرية في المختبر بالفيروس ولاحظوا أن أوميكرون ناجح للغاية في الانتشار داخل الجهاز التنفسي العلوي.

وهو ما قد يفسر انتشار العدوى بصورة مختلفة وكبيرة، لكنه أقل كفاءة بعشر مرات من السلالات السابقة في التأثير على الجهاز التنفسي: الرئتين، مما يشير إلى أنه أقل فتكًا.

أوميكرون VS اللقاحات

تشير العديد من الدراسات الأولية إلى قدرةط أوميكرون على خداع السطر الأول من الدفاعات البشرية - الأجسام المضادة التي تقدمها لقاحات Covid-19 أو الناتجة عن الإصابة بـ عدوى سابقة.

فيسبب التهابات خفيفة جديدة لدى الأشخاص الذين تناولوا جرعتين فقط من اللقاح وفي الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض سابقا.

انتشار بسرعة البرق

أوميكرون أو Omicron أحدث متحور من فيروس كورونا، تم اكتشافه لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع في جنوب إفريقيا مع عدد لم يسبق له مثيل من الطفرات.

ينتشر المتحور الجديد في جميع أنحاء الكوكب بسرعة غير مسبوقة مقارنة بالسلالات السابقة.

وحذرت السلطات الأوروبية من أن نمو أوميكرون يضاعف الحالات كل يومين، وفقًا لبيانات من المملكة المتحدة البريطانية.

