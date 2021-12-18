عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

أوميكرون
أوميكرون

مع عدد لم يسبق له مثيل من الطفرات المتحورة بسرعة البرق، حذرت دراسة صينية جديدة من أن السبب الرئيسي لجعل متحور كورونا "أوميكرون" غامضًا لدى العلماء، حيث يصيب مكانًا مختلفًا في الرئة.

 

حذرت دراسة صينية جديدة من أن أوميكرون قادر على التكاثر 70 مرة أسرع في أنسجة الشعب الهوائية البشرية مقارنة بـ سلالة دلتا السائدة حتى الآن.

 

وفقًا لدراسة أولية من جامعة هونج كونج الصينية، قام واضعو الدراسة برئاسة عالم الفيروسات الشهير «مايكل تشان» بإصابة الخلايا البشرية في المختبر بالفيروس ولاحظوا أن أوميكرون ناجح للغاية في الانتشار داخل الجهاز التنفسي العلوي.

 

وهو ما قد يفسر انتشار العدوى بصورة مختلفة وكبيرة، لكنه أقل كفاءة بعشر مرات من السلالات السابقة في التأثير على الجهاز التنفسي: الرئتين، مما يشير إلى أنه أقل فتكًا.

 

أوميكرون VS اللقاحات

تشير العديد من الدراسات الأولية إلى قدرةط أوميكرون على خداع السطر الأول من الدفاعات البشرية - الأجسام المضادة التي تقدمها لقاحات Covid-19 أو الناتجة عن الإصابة بـ عدوى سابقة.

 

فيسبب التهابات خفيفة جديدة لدى الأشخاص الذين تناولوا جرعتين فقط من اللقاح وفي الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض سابقا.

 

انتشار بسرعة البرق

أوميكرون أو Omicron أحدث متحور من فيروس كورونا، تم اكتشافه لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع في جنوب إفريقيا مع عدد لم يسبق له مثيل من الطفرات.

 

ينتشر المتحور الجديد في جميع أنحاء الكوكب بسرعة غير مسبوقة مقارنة بالسلالات السابقة.

 

وحذرت السلطات الأوروبية من أن نمو أوميكرون يضاعف الحالات كل يومين، وفقًا لبيانات من المملكة المتحدة البريطانية.
 

اوميكرون هونج كونج كورونا الصين الجهاز التنفسي فيروس كورونا الرئتين اللقاحات تحور كورونا فيروس كورونا المملكة المتحدة البريطانية انتشار العدوى الشعب الهوائية جهاز التنفس داخل الجسم متحور كورونا سلالة دلتا صينية البريطاني صيني الخلايا البشرية Omicron متحور كورونا أوميكرون خطورة أوميكرون الجهاز التنفسي العلوي اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 فى البنوك المصرية

الرياضة المصرية فى عام 2021.. سلسلة انتصارات وانكسارات..المنتخب يتأهل لـ أمم الكاميرون..عودة مرتضى منصور

مصر تسعى لمصالحة الجماهير أمام قطر بـ برونزية كأس العرب

أخبار السيارات| 812 سوبر فاست الأسرع من فيراري في البحرين .. نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية السيارة.. 50 صورة من رالي الجونة

برلمانية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تخلق مناخ استثماري جاذب وتخفض أسعارالبذور والدواجن

مسا مسا يا إبراهيم.. حكاية سيارة أوبل مع هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ