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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يهنئ قطر بيومها الوطني الخمسين

صدى البلد

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قطر بمناسبة يومها الوطني الخمسين.

وفي تغريدة نشرها، السبت، عبر حسابه بموقع تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم".


وأعرب عن تمنياته لهم بـ"المزيد من التنمية والرخاء والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

ويوافق اليوم الوطني القطري 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو تاريخ تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس قطر، الحكم عام 1878.


وتحل الذكرى هذا العام بعد طي صفحة خلاف قطر مع الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) خلال قمة العلا المنعقدة بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أعقبتها مباحثات مكثفة وزيارات متبادلة ساهمت في عودة أجواء التوافق والانسجام داخل مجلس التعاون الخليجي.

وتوجت تلك الأجواء في القمة الخليجية الـ42 المنعقدة مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، وشارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


وتأتي احتفالات هذا العام باليوم الوطني القطري في وقت تمضي فيه العلاقات الإماراتية القطرية إلى آفاق أرحب، بعد عودتها لمسارها الطبيعي.

وتحتفل الإمارات باليوم القطري تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير"، حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة والتي تتضمن إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري، علاوة على ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، واحتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية، إلى جانب تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.

وتتوج الاحتفالات سلسلة مباحثات وزيارات متبادلة بين الجانبين، ساهمت في عودة العلاقات الأخوية لمسارها الطبيعي.

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