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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لليوم الثاني على التوالي … هاشتاج #السوبر_الثامن_يا أهلي يتصدر تويتر

صدى البلد

طالبت جماهير النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بضرورة الفوز على الرجاء البيضاوى المغربى فى بطولة كاس السوبر الإفريقى المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

ودشنت الجماهير هاشتاج #السوبر_الثامن_يااهلي وتصدر قائمة ترند تويتر فى مصر  لليوم الثاني علي التوالي و جاءت ابرز التغريدات كالتالي :

-رجاله وهتعملوها ان شاء الله وتفرحونا تاني

-كأس السوبر التامن يا أهلي من أجل الوصول إلى 24 بطولة قارية

-كل الدعم ليكم وكل الثقة فيكم ي أبطال أفريقيا
‏وان شاءالله منصورين وترجعوا بالسوبر التامن والتاني ع التوالي

حرصت رابطة جماهير الأهلي على استقبال بعثة النادي الأهلي بمطار الدوحة فور وصوله استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وصلت إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي غادرت القاهرة بعد عصر أمس الجمعة، استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات بعثة الأهلي، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث غادرت على متن رحلة خاصة رقم MS3210 من طراز البوينج B737-800 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، بعد استقبالهم من قبل فريق العلاقات العامة بالشركة حيث تم إنهاء الإجراءات وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وضمت قائمة الفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وإليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشه وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية مسحة بعثة الفريق المتجهة إلى قطر، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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