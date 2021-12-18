تدريبات علاجية لـ أحمد عبدالقادر بالدوحة

خاض أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاج طبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم في العاشرة من صباح اليوم على ملعب الإرسال بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.



وأدى عبدالقادر فقرات تأهيل بدني وعلاج طبيعي إلى جانب فقرة تدريب منفرد بالكرة بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال الأيام الماضية.



يذكر أن محمود متولي، مدافع الفريق قد توجه صباح اليوم برفقة الدكتور محمد وفائي إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي إلى مستشفى سبيتار بمجمع أسباير الطبي في العاصمة القطرية الدوحة للخضوع لفحوصات طبية دقيقة.



وكان متولي قد تعرض للإصابة بآلام في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية والتي خاضها الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الدوحة مساء أمس الجمعة، وخضعت لمسحة طبية في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية وجاءت جميعها سلبية وذلك في إطار الإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة.



وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.



ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.